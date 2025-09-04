Фільм з оригінальними піснями від Charli XCX вийде в прокат у лютому 2026 року до Дня закоханих.

Кінокомпанія Warner Bros. Pictures показала перший тизер готичної драми "Буремний перевал" (Wuthering Heights), знятого за мотивами знаменитого роману 1847 року англійської письменниці Емілі Бронте.

Англійська акторка та режисерка Емеральд Феннелл ("Перспективна дівчина") обіцяє показати глядачам відверту інтерпритацію класичної історії про напружені і руйнівні стосунки між мстивим Хіткліффом і розбещеною Кетрін Ерншоу, що розгортається на тлі йоркширських боліт.

Головні ролі у фільмі зіграли австралійські зірки світового рівня Марго Роббі ("Загін самогубців", "Хижі пташки", "Барбі", "Вавилон", "Вовк з Уолл-стріт", "Я, Тоня", "Одного разу в… Голлівуді") та Джейкоб Елорді ("Прісцилла", "Солтберн", "Франкенштейн", серіал "Ейфорія").

Водночас образ юного Хіткліффа втілив 15-річний Овен Купер, який прославився завдяки головній ролі у хітовому серіалі "Юнацтво".

Крім того, у фільмі зіграли Шазад Латіф (серіал "Зоряний шлях: Дискавері"), Хонг Чау ("Кит", "Меню", "Місто астероїдів", "Види милосердя"), Елісон Олівер ("Солтберн", "Кривавий лідер", серіал "Завдання"), Мартін Клунз ("Закоханий Шекспір", "Кислотний будинок", серіал "Доктор Мартін") та інші.

Оригінальні пісні до фільму написала поп-ікона Charli XCX.

Вельми іронічно фільм вийде в український прокат 12 лютого 2026 року, напередодні Дня закоханих.

Зауважимо, що "Буремний перевал" вже екранізовували кілька десятків разів, починаючи з 1920 року. Це були і повнометражні фільми для кінотеатрів, і телефільми, і серіали.

Наприклад, в екранізації 1939 року, номінованій на "Оскар", Хіткліффа зіграв легендарний Лоуренс Олів'є. Крім того, цього персонажа у різні роки грали Тімоті Далтон, Іян Макшейн, Рейф Файнз та Том Гарді.

