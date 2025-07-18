Реалізація сцени обвалення будівлі традиційними методами була б непосильною для шоу з подібним бюджетом.

Найбільша у світі стримінгова платформа Netflix уперше використала генеративний штучний інтелект для створення візуальних ефектів в одному зі своїх серіалів. Про це розповів співвиконавчий директор компанії Тед Сарандос, передає The Guardian.

Штучний інтелект, який використовували в науково-фантастичній стрічці "Етернавт", допоміг команді створити сцену обвалення будівлі в Буенос-Айресі вдесятеро швидше, ніж її можна було б завершити за допомогою традиційних інструментів і робочих процесів.

Технологія дала змогу значно скоротити не тільки час, а й витрати на виробництво складних сцен. "Вартість такої сцени була б непосильною для шоу з подібним бюджетом", – зізнався директор Netflix.

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"Етернавт" вийшов 30 квітня і розповідає про снігопад у Буенос-Айресі, який забирає мільйони життів. Однак швидко з'ясовується, що снігопад виявляється частиною інопланетного вторгнення на Землю. Шоу вже продовжили на другий сезон.

Використання генеративного штучного інтелекту в індустрії розваг викликало жваві побоювання з приводу скорочення робочих місць, особливо в таких галузях, як виробництво та індустрія спецефектів.

У 2023 році штучний інтелект став ключовим каменем спотикання у подвійних страйках голлівудських акторів і сценаристів, які уклали угоди, які гарантують, що нова технологія залишиться під контролем працівників, а не буде використовуватися для їхньої заміни.

Тим часом у мережі набирають популярності ШІ-генератори відео, які моментами від живих зйомок вкрай складно відрізнити. Одна з таких, Veo 3 від Google, раніше стала безкоштовною для всіх.

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