Документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна" вийде в прокат 4 квітня 2024 року.

Відомий український блогер і мандрівник Антон Птушкін зняв свій перший повнометражний фільм для великих екранів.

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора Green Light Films, документальний фільм про людей та тварин "Ми, наші улюбленці та війна" вийде у всеукраїнський прокат 4 квітня 2024 року.

Цей фільм – спроба показати події в Україні під іншим кутом, через стосунки людей та тварин, що стали як свідками, так інколи і жертвами цієї війни. Головні герої фільму – це не тільки коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та йеменський хамелеон на імʼя "Ігор", але й люди, що їх рятують, ризикуючи своїм життям. У стрічці задіяно багато іноземців, для яких героїзм українців під час порятунку тварин став справжнім відкриттям.

Якщо зменшити головну думку стрічки до короткого речення, то це буде цитата засновниці Гостомельського притулку Асі Серпинської: "Рятувати тварин, щоб залишатися людиною".

"Ми, наші улюбленці та війна"– документальний фільм, створений в рамках українсько-канадської копродукції. Робота над проектом тривала 1,5 роки.

"Цей фільм від початку знімався з орієнтиром на західну аудиторію, бо мені здавалося, що в Україні й так всі все знають. Але потім прийшло усвідомлення, що багато з того, що я відзняв, буде цікавим і зрозумілим саме українцям. Так народилася ідея зробити окремий фільм для наших глядачів і показати його в українських кінотеатрах, а не в ютубі. Мені цікаво, що з цього вийде", – розповів Антон Птушкін.

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" відкриє щорічний міжнародний фестиваль середньометражного глядацького документального кіноDocKyivFest 28 березня, а у кінотеатрах України його можна буде переглянути починаючи з 4 квітня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, о 22:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться телевізійна прем'єра документального проекту "Довга Доба" Алана Бадоєва.

До створення кінопроекту долучилися 12 тисяч українців, які фільмували російські злочини на свої телефони, аби світ міг побачити та запам’ятати ціну, яку платить Україна.

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