Цей фільм не для людей зі слабкими нервами.

У світовий прокат вийшов фільм жахів "Страхітливий 2" режисера Дамієна Леоне. І хоч любителів хорорра складно чимось здивувати, цей фільм шокував їх.

Про це повідомляє We Got This Covered.

У центрі сюжету клоун (Девід Торнтон), який під час прогулянки по місту знаходить людей, катує їх і вбиває. Дві напідпитку подруги повертаються з вечірки напередодні Дня всіх святих. Випадкова зустріч з фріковатим клоуном в такий вечір спершу не обіцяє нічого поганого, проте далі дівчата починають розуміти, що за ними стежать. Вони ще не знають, що той божевільний клоун-маніяк вже відкрив на них сезон полювання.

Фільм тримає в напрузі буквально кожну хвилину. А місцями є сцени, на які взагалі неможливо дивитися - вони не тільки викликають нудоту, але і можуть спровокувати втрату свідомості.

Відзначається, що в деяких кінотеатрах глядачів одразу попереджають про те, що фільм "Страхітливий 2" не для людей зі слабкими нервами і видають їм пакетики для блювоти.

Відгуки глядачів на фільм "Страхітливий 2"

""Страхітливий" - досить простий фільм, в якому 84 хвилини переслідують і вбивають, що відбувається в основному в межах одного місця. Тим не менш, Леоне керує цим простим сценарієм, вичавлюючи з кожного моменту все можливе напруження, дозволяючи клоуну Арту показати весь свій потенціал. Це один з найкращих слешерів, які мені довелося бачити, так що, якщо ви шанувальник жанру, то пропускати його непростимо"

"Акторська гра не видатна (теж класика жанру), але головний лиходій зіграний просто супер-чудово. Навіть дивно, що такий побитий образ як клоун-вбивця може мати такий свіжий вигляд... і страшний"

"З мінусів особисто для мене - пара сцен надто мерзенні і садистські а-ля Хостел, втім комусь і таке подобається"

"Це поганий фільм. Буквально: жахливий, огидний. Це не кінематограф в широкому сенсі, це навіть не поп-культурна жуйка. Це треш-слешер, де все зводиться до насильства; причому не до звичного Тарантинівського насильства, а до ультразбоченого садизму, від якого отримувати задоволення може тільки такий же збочений садист"

Відомо, що перша частина малобюджетного фільму вийшла в 2016 році. Чи вийде друга частина в український прокат - поки невідомо.

