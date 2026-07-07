З'явилися нові подробиці про третій повнометражний фільм Антоніо Лукіча

6 липня 2026 року український режисер Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі", "Люксембург Люксембург") і продюсерка Анна Яценко з ForeFilms ("Люксембург Люксембург", "Я і Фелікс", "Відблиск", "Ти – Космос") представили проєкт свого нового фільму "Дівчина, що кричить" (Screaming Girl) в рамках Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.
"Screaming Girl – це українсько-ірландський фільм у жанрі абсурдистської трагікомедії з елементами магічного реалізму. Це історія українки Саші, яка після початку повномасштабного вторгнення опиняється в Дубліні, працює прибиральницею і знайомиться з Баррі – колись відомим ірландським актором. Одного дня на знімальному майданчику до її тіла незрозумілим чином приростає костюм із двометровим списом. Світ приймає цю дивність напрочуд спокійно, але Саші доводиться навчитися з нею жити", – розповідає про свій новий проєкт сам Антоніо Лукіч.
Сценарій до фільму режисер написав разом з ірландською сценаристкою Айлбхе Кеоган, яка раніше працювала над серіалом Bad Sisters, була номінована на телевізійну премію BAFTA та отримала IFTA за сценарій драматичного серіалу Trespasses.
Кастинг фільму очолює ірландська кастинг-директорка Айн О'Салліван, у професійному портфоліо якої – "Мати Марія" з Енн Гетевей, "Блакитний Місяць" Річарда Лінклейтера та "Сайпан" зі Стівом Куґаном.
Хто зіграє головні ролі у стрічці, наразі невідомо, але повідомляється, що наразі тривають переговори з відомими міжнародними акторами на головну чоловічу роль.
При цьому Національна кіноагенція Ірландії Fís Éireann/Screen Ireland виділила 650 тисяч євро на виробництво цього фільму.
Також наразі невідомо, коли стрічку зможуть побачити глядачі.