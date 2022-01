Залишилося всього три серії "І просто так..", фінальна вийде 3 лютого 2022 року.

Онлайн вийшла 7 серія продовження "Сексу і міста" під назвою "І просто так...". Розповідаємо, чим здивували фанатів у новому епізоді популярного сиквела. Обережно, нижче можуть бути спойлери!

"І просто так..." 7 серія: що сталося з Керрі Бредшоу та іншими героїнями сиквела

Бредшоу отримує вельми непросту і привабливу пропозицію від свого книжкового видавця. Їй доведеться навіть переступити через свої принципи, а закінчиться ця затія вельми комічно. Тільки уявіть, на першому побаченні після смерті чоловіка - Містера Біга - Керрі жорстко зганьбилася. Але і її залицяльник теж поводився не зовсім пристойно. Судячи з фінальної сцени 7 серії "І просто так...", ця історія ще отримає продовження.

У житті Шарлотти все, здається, спокійно і гладко, за винятком сварки з чоловіком під час тенісного сету. Все "веселіше" у Міранди: вона зізнається Керрі, що у неї зі Стівом дуже давно немає сексу. Більш того, Міранда не може забути Че і навіть в пориві пристрасті освідчується їй.

Читайте такожСиквел" Сексу у великому місті " став найкращим дебютом в історії HBOВарто зазначити, що стилісти і в цьому епізоді сиквела "Сексу і міста" ретельно продумали кожен образ персонажів.

Нагадаємо , "І просто так" (англ. And Just Like That...) - американський серіал, сиквел "Сексу і міста" і двох його кінопродолженій. Прем'єра двох перших серій відбулася 9 грудня 2021 року на стрімінговому сервісі HBO Max.

На глядачів чекають ще три серії "І просто так..": 8-а вийде 20 січня, 9-у зможемо подивитися онлайн 27 січня, а фінальний епізод сиквела серіалу "Секс і місто" - 3 лютого.

"І просто так..." 7 серія: дивитися трейлер онлайн

