Співачка постала в новому образі.

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Подвійний рай", яка увійде в її новий однойменний альбом.

У кліпі артистка постала в абсолютно новому образі. По-перше, Кароль змінила зачіску. Цього разу вона зробила прямі довгі локони з чубчиком. Також спочатку вона постала в стриманому чорному топі і спідниці і темних окулярах, а пізніше роздяглася до спідньої білизни. Під кінець кліпу співачка і зовсім спокусливо танцювала під дощем.

Також Кароль зазначила, що цей кліп вона присвятила всім закоханим.

"Як розкішно і естетично", "Найталановитіша співачка і надзвичайно красива жінка", "Це розрив, всі емоції просто не описати словами", "Блондинка з чубчиком в total black - розрив", "Кожен раз думаєш, що це стеля і краще вже неможливо. Але Тіна завжди доводить зворотне. Захват", - пишуть шанувальники під відео.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розчулила знімком з єдиним сином Веніаміном.

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Автор: Діана Могилєвич