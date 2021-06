Фільм в жанрі фантастичний бойовик з елементами комедії має вийти в прокат 3 вересня 2021 року.

Кіностудія Marvel випустила новий трейлер свого наступного фільму "Шан-Чі і легенда десяти кілець" (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

У новому трейлері розповіли трішки більше передісторії нового супергероя кіновсесвіту - майстра бойових мистецтв Шан-Чі. Його батько Веньву є лідером терористичної організації "Десять кілець" і хоче, щоб син продовжив його справу. Однак юний Шан-Чі з цим не згоден - він тікає від батька і починає вести звичайне життя, проте минуле все одно його наздоганяє.

Також в новому трейлері глядачі побачили ще більше бойових сцен і ті самі десять кілець в дії.

Крім того, у фінальній сцені трейлера засвітилися два добре відомих за попередніми фільмами Marvel персонажі, що зіткнулися в сутичці в дусі боїв без правил. Перший - Еміль Блонські / Гидота, роль якого у фільмі "Неймовірний Халк" (2008) виконав Тім Рот (раніше вже ходили чутки, що персонаж повернуть в кіновсесвіт в четвертій фазі). Другий - майстер містичних мистецтв Вонг (Бенедикт Вонг), якого глядачі могли бачити у фільмах "Доктор Стрендж" (2016) і двох останніх частинах "Месників" (2018-2019), також персонаж заявлений в акторському складі майбутнього "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля" (2022).

Фільм "Шан-Чі і легенда десяти кілець", знятий в жанрі фантастичний бойовик з елементами комедії, має вийти в прокат 3 вересня 2021 року. Він стане одним з перших повнометражних фільмів в рамках четвертої фази кіновсесвіту Marvel.

У коміксах Шан-Чі володіє численними видами бойових мистецтв, через що часто згадується як "Майстер Кунг-фу". У наступні роки він набуває здатність створювати незліченні дублікати себе і приєднується до Месників.

Головну роль у фільмі виконав канадський актор китайського походження Лю Сіму, для якого це перша роль такого масштабу. Він є першим азіатським актором, який став головним героєм у фільмі студії Marvel.

Компанію йому на знімальному майданчику склали Аквафіна ("Шалено багаті азіати", "Вісім подруг Оушена", "Джуманджі: Новий рівень"), яка зіграла подругу головного героя Кеті, гонконгський актор Тоні Люн ("Любовний настрій", "2046") в ролі Веньву / Мандарина і Мішель Йео ("Тигр, що крадеться, дракон, що зачаївся", "Мемуари гейші", "Шалено багаті азіати") в ролі однієї з наставниць героя Цзян Нань.

Четверта фаза кінематографічного всесвіту Marvel: що відомо

Події четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel розгортаються після фільму "Месники: Завершення". Вперше в історії кіновсесвіту фільми і серіали будуть пов'язані єдиним сюжетам і спільними персонажами.

Відкрив чертвертую фазу серіал "Ванда/Віжен" з Елізабет Олсен і Полом Беттані, що вийшов в січні 2021 року. Другим проектом став серіал "Сокіл і Зимовий солдат" з Ентоні Макі та Себастіаном Стеном, випущений в березні. Покази третього проекту - серіалу "Локі" з Томом Хіддлстоном - стартували в червні. Всі вони вийшли на стрімінговому сервісі Disney+. У планах Marvel ще кілька серіалів, серед яких "Соколине око" з Джеремі Реннером і Хейлі Стейнфілд, "Місячний лицар" з Оскаром Айзеком, "Секретне вторгнення" з Семюелом Л. Джексоном і Беном Мендельсоном, безіменний серіал про Ваканду та інші.

Першим повнометражним фільмом четвертої фази стане "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі, який вийде в липні 2021 року. Потім в прокат вийдуть "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Вічні" з Анджеліною Джолі, "Людина-павук: Немає шляху додому" з Томом Холландом, "Доктор Стрендж: В мультивсесвіті божевілля" з Бенедиктом Камбербетчем і Елізабет Олсен, "Тор: Любов і грім" з Крісом Хемсвортом, "Чорна пантера II", "Капітан Марвел 2" з Брі Ларсон, "Людина-мураха і Оса: Квантоманія" з Полом Раддом і Еванджелін Ліллі, "Вартові Галактики. Частина 3", а також "Фантастична четвірка" і "Капітан Америка 4".

Автор: Марина Григоренко