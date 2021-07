Повної версії загадкового запису досі не існує в Мережі.

Єдина існуюча в світі копія альбому "Once Upon a Time in Shaolin" легендарного реп-колективу Wu-Tang Clan була продана владою США анонімному покупцеві.

Раніше альбом належав Мартіну Шкрелі на прізвисько "Pharma Bro" - сумнозвісному американському бізнесменові, чиє ім'я стало прозивним після того, як той купив життєво важливий медичний препарат Daraprim проти ВІЛ-інфекції і накрутив на нього ціну з 13,5 до 750 доларів за одну таблетку.

У 2018-му році він отримав сім років в'язниці за махінації з цінними паперами і в тому ж році передав владі "Once Upon a Time in Shaolin" в рамках погашення боргу перед державою, зазначеного у вердикті - суд постановив конфіскувати у Шкрелі активів на 7,4 млн доларів.

Тепер, як повідомив Офіс прокурора Східного округу Нью-Йорка, сьомий студійний альбом Wu-Tang Clan отримав нового власника. Покупець залишився анонімним, ціна продажу також не була оголошена, але судячи з того, що борг Шкрелі в 2,2 млн доларів виявився повністю погашеним, можна припустити, що платівка Wu-Tang Clan пішла за цю, або навіть більшу суму. У 2015-му бізнесмен придбав альбом за $2 млн.

Подвійний альбом "Once Upon a Time in Shaolin", що містить 26 треків, був записаний в 2014 році і випущений в єдиному екземплярі. Робота над ним тривала шість років. Група порахувала свій альбом твором мистецтва і вирішила не тиражувати.

Коли в 2015-му стало відомо, що Шкрелі став володарем єдиного примірника, шанувальники групи були обурені, тому що Шкрелі навіть не став його слухати.

Повної версії лонгплея не існує в мережі - є тільки зведені в півгодинний запис шматки в поганій якості. Вони з'явилися після того, як Шкрелі під час відеотрансляції включив кілька уривків з альбому. Спочатку він обіцяв викласти ексклюзивний альбом повністю, якщо на президентських виборах США здобуде перемогу Трамп, але коли це сталося, бізнесмена вистачило на кілька коротких трансляцій.

На закритих музичних трекерах за його завантаження пропонують до 3 террабайт аплоада.

У 2020-му році стало відомо, що Netflix знімає фільм про створення альбому. Виробництвом картини займеться продюсерська компанія Бреда Пітта Plan B.

Автор: Андрій Софін