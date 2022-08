Ці треки ви точно додасте в свій плейлист.

Український військовий Роман Набожняк розповів, яку музику на війні слухає його бригада з ЗСУ. За його словами, їх плейлист ділиться на кілька категорій.

Про це повідомляє "СЛУХ".

Захисник України зізнався, що у них в плейлисті абсолютно різна музика - починаючи Metallica і закінчуючи "Бумбоксом".

Коли військові їдуть на бойове завдання, вони слухають музику, щоб налаштуватися на бій з окупантами.

"Я зі школи фанат Metallica, тому Enter Sandman, the Day That Never Comes, Seek and Destroy – це топчик, коли ти налаштовуєш себе на те, щоб успішно надавати русні. Іноді слухаємо "Бумбокс" ("Рок-н-рол") і The HARDKISS (Tony, Talk і Make-Up)", - сказав Роман.

А ось коли вони повертаються з бойового завдання, то можуть в машині послухати пісні з іншим настроєм.

Latexfauna - Lime (а також Surfer)

Leon Bridges - Bad Bad News (а також Texas Sun, River)

Jungle - Happy Man

Led Zeppelin - When The Levee Breaks

Також в українських військових є "вибуховий" плейлист, в який входять такі треки як Aunt Leslie (Vulfpeck), Disco Yes (Tom Misch), The List (Moonchild), Work it Out (Cory Wong).

І, звичайно, у Романа є своя улюблена музика, від якої він фанатіє - Snarky Puppy (перша частина Family Dinner), Pink Floyd, Latexfauna і "Бумбокс".

