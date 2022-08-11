Український військовий Роман Набожняк розповів, яку музику на війні слухає його бригада з ЗСУ. За його словами, їх плейлист ділиться на кілька категорій.
Про це повідомляє "СЛУХ".
Захисник України зізнався, що у них в плейлисті абсолютно різна музика - починаючи Metallica і закінчуючи "Бумбоксом".
Коли військові їдуть на бойове завдання, вони слухають музику, щоб налаштуватися на бій з окупантами.
"Я зі школи фанат Metallica, тому Enter Sandman, the Day That Never Comes, Seek and Destroy – це топчик, коли ти налаштовуєш себе на те, щоб успішно надавати русні. Іноді слухаємо "Бумбокс" ("Рок-н-рол") і The HARDKISS (Tony, Talk і Make-Up)", - сказав Роман.
А ось коли вони повертаються з бойового завдання, то можуть в машині послухати пісні з іншим настроєм.
Latexfauna - Lime (а також Surfer)
Leon Bridges - Bad Bad News (а також Texas Sun, River)
Jungle - Happy Man
Led Zeppelin - When The Levee Breaks
Також в українських військових є "вибуховий" плейлист, в який входять такі треки як Aunt Leslie (Vulfpeck), Disco Yes (Tom Misch), The List (Moonchild), Work it Out (Cory Wong).
І, звичайно, у Романа є своя улюблена музика, від якої він фанатіє - Snarky Puppy (перша частина Family Dinner), Pink Floyd, Latexfauna і "Бумбокс".