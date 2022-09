Євген Пельтек розгорнув всі тренерські крісла.

Вуличний музикант родом з Харкова Євген Пельтек взяв участь у польському вокальному шоу "Голос". Він виконав пісню It's Hard To Get Around the Wind і розгорнув всіх тренерів шоу.

До українця повернулися Юстина Стечковська, Lanberry, Томаш і Барон з групи Afromental і Марек Пекарчик. Сам артист вирішив піти в команду Пекарчика, з яким до того ж заспівав на одній сцені.

Крім того, на шоу Пельтек розповів, що зараз живе в Івано-Франківську, а на життя заробляє, виступаючи на вулиці. Він зізнався, що війна в Україні привела його в шок. Він не зміг залишитися осторонь, тому вирішив донатити на ЗСУ, тим самим наближаючи нашу перемогу.

До Варшави він приїхав, щоб взяти участь в "Голосі" і всьому світу розповісти про звірства окупантів на території України.

"Найскладніше - це не уявляти, як ти прощаєшся з близькими. Іноді ти вже продумуєш, що будеш говорити на їхніх похоронах. І ти не контролюєш це, воно саме лізе тобі в голову", - сказала дівчина вуличного музиканта, яка приїхала разом з ним.

