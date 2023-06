Учасниками концертної програми стали понад 10 українських виконавців.

16 червня у київському Жовтневому палаці відгриміла 12-та церемонія Національної музичної премії YUNA. Цього року вона проходила під гаслом "Пісні незламної України".

"Під час події було нагороджено артистів, які виграли цього року премії за підсумками голосування журі. Окремою частиною церемонії стало вручення спецнагород YUNA, які українським артистам присудив оргкомітет премії за їхній внесок у підтримку української культури та суспільства у 2022 році", - повідомили на сайті YUNA.

Хто отримав спецнагороди

Джамала

Pianoбой

KALUSH Orchestra

Олександр Пономарьов та Михайло Хома

MONATIK

Тіна Кароль

Артем Пивоваров

Фонд співачки KAMALIYA.

Артисти подякували за спецнагороди. Відомо, що не усі зірки були присутніми на концерті. Зокрема, на церемонії не було Тіни Кароль, проте вона записала відеозвернення та розповіла, кому присвячує нагороду.

На сцені з'явилися деякі артисти, які цього року отримали нагороди за свої пісні. Статуетки отримали такі зірки: "Без Обмежень", співачка KOLA, Енджі Крейда, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU та SHUMEI. Окрім цього, під час церемонії виступали й інші артисти, такі як Євген Хмара, "Скрябін", Пономарьов та Хома, Камалія, Марта Адамчук, Міла Нітіч, Yurcash та інші.

Глядачі змогли першими наживо почути нові версії відомих пісень. Гурт "Скрябін" представив трек "Місця щасливих людей" з оновленим приспівом. Нині у пісні згадуються українські міста, які постраждали під час великої війни. А Марта Адамчук заспівала "Разом до перемоги", ця пісня стала офіційною українською версією легендарного треку The Beatles - With A Little Help From My Friends.

Премія YUNA - що відомо про престижну українську нагороду

Музична премія YUNA цього року змінила регламент через повномасштабну війну РФ проти України. Церемонію та вибір переможців адаптували під реалії сьогодення. Так, замість звичайних номінацій організатори створили єдину категорію "Пісні незламної України".

Члени журі премії обрали лише 12 пісень-переможців, які вийшли у період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року, та потрапили до топ-100 радіоротацій за підсумками року. Нагороду отримали такі треки:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02

"Антитіла" та Ed Sheeran - 2step

"Океан Ельзи" - "Місто Марії"

SHUMEI - "Біля тополі"

KARTA SVITU - "Пес Патрон"

KOLA - "Біля серця"

Андрій Хливнюк (Бумбокс) та Pink Floyd - Hey hey Rise Up

SKOFKA - "Чути гімн"

Макс Барських - "Буде весна"

Angy Kreyda - "Враже"

Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс та The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)".

Нагадаємо, у 2022 році оргкомітет премії YUNA змінив правила. Нині до рейтингу не можуть потрапити пісні, автори яких або мовчать про війну в Україні, або підтримали російську агресію.

Вас також можуть зацікавити новини: