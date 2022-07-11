Фанатки закидали репера бюстгальтерами, які він потім зібрав.

Американський репер A$AP Rocky дав концерт в Бельгії, під час якого фанатки закидали його бюстгальтерами, а ось український прапор від Alyona Alyona він вирішив не брати.

Так, українська зірка розповіла, що вирішила залишитися в Бельгії на ще один день, щоб особисто передати A$AP Rocky прапор України, але він так і залишився лежати в куточку сцени.

"Ось там лежить мій прапор в куточку. Я кинула йому прапор, а дівчата кидали бюстгальтери. Він з–під прапора витягнув бюстгальтери, а прапор так і залишився лежати", - поділилася співачка в інста-сторіз.

Вона висловила жаль з того, що віддала свій останній прапор артисту, який так до нього поставився. Пізніше Alyona Alyona заявила, що, швидше за все, артист не знав, що це був саме український прапор.

Зазначимо, така поведінка A$AP Rocky викликала бурю обурення з боку користувачів мережі. При цьому багато легендарних артистів поводяться інакше. Наприклад, групи Imagine Dragons і Scorpions підняли прапор України на своєму концерті.

Італійський рок-гурт Maneskin прямо зі сцени послав Путіна і всіх його посіпак. А легендарна британська група Coldplay переспівала "Обійми" у Варшаві.

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