Музикант зазначив, що йому довелося пройти через особистісні трансформації.

Відомий український Коля Серга, який очолює "Культурний десант", розповів, як йому вдалося перейти на українську мову. Артист зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення зазнав особистісних трансформацій.

За його словами, рішення перейти на українську мову було моментальним та безкомпромісним.

"У мене з'явилася Україна. До цього я себе вважав громадянином світу, постійно подорожував, не міг визначитися, де я хочу жити. У Лос-Анджелес їздив вчитися - хотів там залишитися спочатку. А тут я зрозумів, що у мене є країна, у мене є люди, без яких я не хочу бути. Мені навіть не хочеться нікуди їхати за кордон. Я навіть після перемоги не хочу нікуди. Може, кудись і поїду, але буду думати, коли я вже повернуся. Це, мабуть, про кохання. Про ставлення до своєї країни", – розповів співак в інтерв'ю для YouTube-каналу "Розмова".

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Він зазначив, що це одна з фундаментальних його трансформацій, на основі якої почали з'являтися нові переконання, цінності та наративи. Серга все своє життя розмовляв російською мовою і не бачив в цьому проблеми, але зараз він повністю відмовився від мови агресора.

"Мовна трансформація далася складно з точки зору роботи над цим, але вона мені далася чітко як рішення. Я прийшов відразу. Тобто не було такого, що в понеділок я спілкуюся українською, у вівторок знову російською. Ні, я сказав собі: "Все, я переходжу на українську мову". Я ходив бекав-мекав. Я робив це для того, щоб відчувати неповноцінність свою у вираженні своїх думок. І саме це спонукало мене більше читати, працювати з інтонаціями, розширювати свій словниковий запас. Але саме рішення було моментальним", - стверджує артист.

Водночас він не приховує, що процес був досить складним, дискомфорт виникає досі під час написання віршів.

Раніше УНІАН писав, що музикант і воїн ЗСУ Коля Серга розповів, куди саме він планує відправитися після того, як Укріана переможе у війні.

За його словами, спочатку він відвідає деокуповані території, адже у нього є досвід роботи на культурному фронті. Серга вважає це своїм обов'язком.

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