Проти Шелбі Лінн почалося розслідування.

У Литві підозрюють у наклепі ірландську співачку Шелбі Лінн - дівчину , яка першою звинуватила Тілля Ліндеманна з Rammstein у зґвалтуванні. Після її заяви зі схожими звинуваченнями виступили ще декілька фанаток артиста. А нині проти Лінн почалося розслідування, його проводить прокуратура Вільнюса.

"Розслідування було розпочато у липні 2023 року після отримання заяви від адвоката фронтмена Rammstein. Щоб не заважати розслідуванню, яке продовдуєтья, більш детальна інформація розголошуватися не буде", - повідомили BILD в прокуратурі.

Відомо, що Лінн звинувачувала Ліндеманна в тому, що її "накачали наркотики" і нібито змушували займатися сексом. Це, за її словами, сталося на вечірці після концерту Rammstein у Вільнюсі.

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Свою заяву Лінн супроводжувала знімками своїх синців, які вона нібито отримала того вечора. При цьому співачка говорила, що не пам'ятає, чим закінчилися події. Але тепер фанатку підозрюють в тому, що вона могла збрехати.

Звинувачення Ліндемана в насильстві - що відомо

Після того як Шелбі Лінн звинуватила Ліндеманна у насильстві, зі схожими заявами виступило ще декілька жінок. У червні стало відомо, що проти Ліндеманна порушили кримінальну справу. За даними ЗМІ, розслідування велося за статтею про зґвалтування.

Адвокати співака усі звинувачення заперечували. Однак скандал вплинув на репутацію всієї групи. Через це з'явилася інформація про те, що Rammstein на межі розпаду.

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