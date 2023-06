Музичний інструмент пустили з молотка.

На благодійному аукціоні була продана унікальна гітара американської співачки Тейлор Свіфт, за яку заплатили 120 тисяч доларів, повідомляє Billboard. Цей інструмент особливий в тому числі і завдяки автографу артистки.

Кошти, отримані від продажу гітари, будуть спрямовані в пансіон OK Kids Korral. Ця установа надає житло і медичну підтримку для батьків і дітей, які страждають онкологічними захворюваннями.

Щороку організація підтримує приблизно 300 сімей, забезпечуючи їм комфортні умови проживання. Загальна сума, зібрана на благодійних аукціонах цього року, встановила новий рекорд і склала 1,8 млн доларів, призначених для фонду OK Kids Korral.

Крім гітари Тейлор Свіфт, на торгах також продавалися предмети з автографами інших знаменитостей. Наприклад, цінні речі, що належали баскетболісту НБА Стефену Каррі.

Хто така Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт - 33-річна американська співачка, автор пісень і музичний продюсер. Творчість Свіфт привела її до того, що вона стала 12-разовим лауреатом премії "Греммі".

Найбільш популярні пісні Свіфт, які принесли їй світову славу і визнання: "You Belong With Me", "Love Story", "I Knew You Were Trouble", "Mean" та інші.

