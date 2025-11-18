Переможниця 'Холостяка' з Тереном похизувалася каблучкою (фото)

Блогерка святкує День народження.

Переможниця 13 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь похизувалася перед підписниками коштовним подарунком.

Сьогодні, 18 листопада, дівчина святкує День народження. Вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті безліч привітань від друзів, а також - фотографії повітряних кульок, троянд та каблучки, ймовірно, від італійського люксового бренда Bvlgari:

"Коли бажання здійснюються від рідних рук. Кохаю".

Деякі коментатори припустили, що Інні зробили пропозицію, однак каблучка знаходиться на середньому пальці дівчини, а не на підмізинному.

Нагадаємо, невдовзі після "Холостяка" Інна та ветеран війни Олександр Терен оголосили про розрив. Згодом друзі головного героя заявляли, що між ними ніколи не було стосунків. Зараз Бєлєнь зустрічається з іншим чоловіком, вона публікує їхні фото у мережі.

