Єфросиніна постала в сексі-образі / фото instagram.com/mashaefrosinina
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками кадрами зі спокусливої фотосесії.
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Єфросиніна позувала на камеру в чорній сукні з відкритими плечима і спокусливим декольте. Доповнила "лук" Єфросиніна червоними губами і зібраним волоссям з випущеними пасмами.
"All I need, is your love tonight..."- підписала кадр телеведуча.
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