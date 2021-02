Доповнила "лук" Єфросиніна червоними губами.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з шанувальниками кадрами зі спокусливої фотосесії.

Читайте також"Смілива фотка": телеведуча Маша Єфросиніна показала архівне фото з чоловікомРолик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Єфросиніна позувала на камеру в чорній сукні з відкритими плечима і спокусливим декольте. Доповнила "лук" Єфросиніна червоними губами і зібраним волоссям з випущеними пасмами.

"All I need, is your love tonight..."- підписала кадр телеведуча.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко