Олівія Калпо постала у відвертому образі.

Популярна модель Олівія Калпо опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала у відвертому образі.

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На знімку зірка прогулюється по місту в костюмі від Chanel. Дівчина підібрала рожеву міні-спідницю і топік. При цьому вона не одягла бюстгальтер. В результаті у неї випали груди з топіка.

Крім того, Калпо доповнила такий образ босоніжками на невисокому квадратному каблуці і маленькою сумочкою в тон "луку".

Хто така Олівія Калпо:

Олівія народилася 8 травня 1992 року в Кранстоні

18 вересня 2011 року Калпо перемогла в конкурсі Міс Род-Айленд США 2012

3 червня 2012 року Олівія представляла штат Род-Айленд на конкурсі Міс США 2012 в Лас-Вегасі, Невада, і в підсумку перемогла

Олівія Калпо виграла титул Міс Всесвіт 2012

Ім'я Олівії - переможниці Міс США 2012, яка представляла штат Род-Айленд, і Міс Всесвіт 2012 було увічнено на одній з вулиць Кранстона. Міська рада схвалила резолюцію, назвавши ім'ям переможниці конкурсу краси частину Альберт-авеню "Шлях Олівії Калпо"

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Автор: Діана Могилєвич