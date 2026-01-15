Точної дати релізу поки немає, але вже затверджено мінімум два сезони.

Amazon знайшла актора на роль Кратоса в серіалі за мотивами God of War – брутального бога війни зіграє Райан Херст, відомий за "Синами Анархії" і роллю Тора Одінсона в God of War: Ragnarok. Примітно, що з нього ж захоплювали рухи і міміку.

Серед інших помітних робіт Херста – ролі в серіалах "Ходячі мерці", "S.W.A.T.: Спецназ міста ангелів", "Таємне товариство містера Бенедикта", "Босх" і "Мотель Бейтсів", пишуть Deadline та інші ЗМІ.

Решта акторського складу поки не розкривається. Зараз серіал знаходиться в стадії активного препродажу, а шоуранером виступає ветеран індустрії Рональд Ді Мур ("Заради всього людства", "Чужинка"). Перші дві серії поставить Фред Туа, який працював над "Пацанами" і "Фоллаутом".

Сюжет серіалу буде заснований на перезапуску гри 2018 року. У центрі оповіді – відносини Кратоса і його сина Атрея, а історія розгорнеться "на тлі епічних пейзажів". Тон буде близьким до того, що можна було побачити в іграх, при цьому автори хочуть приділити увагу таємницям Кратоса і його минулому.

Точної дати релізу поки немає, але вже підтверджено, що можна розраховувати як мінімум на два сезони.

Раніше в мережі ходили чутки, що нова частина God of War буде "метроїдванням" в сеттингу Стародавньої Греції. Її реліз можно очікувати у 2026 році. Паралельно в Santa Monica ведеться робота і над новою оригінальною грою.

УНІАН повідомляв, що творці Fallout знімуть серіал за мотивами Wolfenstein. "Історії про вбивство нацистів завжди актуальні", – сказали творці, і їм відразу ж схвалили шоу.

