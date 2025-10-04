Раніше він звернувся до суду з проханням про помилування, назвавши свої дії "ганебними і огидними".

Американського репера Шона Джона Комбса (P. Diddy) засудили до 4 років і 2 місяців тюремного ув'язнення за двома пунктами обвинувачення в перевезенні людей для заняття проституцією. Про це пише CNN.

Він також повинен виплатити штраф у розмірі 500 000 доларів - це максимальний штраф, який суддя зміг призначити. Обвинувачення просило засудити Комбса до 11 років в'язниці.

Раніше він звернувся до суду з проханням про помилування, назвавши свої дії "ганебними і огидними". Комбс вибачився перед жертвами і "всіма жертвами домашнього насильства".

Адвокати Комбса в останній момент опублікували документальне відео, що містить монтаж кадрів, які демонструють благодійну діяльність і сім'ю Комбса. Відео, а також лист репера, різко контрастують з постійними зусиллями його захисту, який неодноразово заявляв про невинність Комбса і несправедливе переслідування його з боку уряду.

Справа P. Diddy

Шона Комбса заарештували у вересні 2024 року. За версією прокуратури музикант створив і керував "злочинним співтовариством", яке займалося торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації, викраденням людей, підпалами, хабарництвом. Репер заперечував усі звинувачення. Присяжні винесли вердикт у липні 2025 року: його виправдали за найтяжчими звинуваченнями.

