У новому відео він зіграв хлопця, який "не цілує" свою дівчину.

Український танцюрист Назар Грабар, який захищав Україну на фронті та отримав поранення, знявся у кліпі співачки Діани Глостер. Артист приємно здивував фанів появою у відео.

Кліп на пісню "Кіно" вже з'явився на YouTube. У ньому Грабар зіграв хлопця, який "не цілує" свою дівчину. Про це йдеться у самій пісні. Грабар зображав байдужість та вдало перевтілився.

Для зйомок секс-символ ЗСУ приміряв стильні окуляри з прозорими лінзами. Він та співачка знімалися у машині. Глостер виконувала дрифтерські трюки.

Співачка розповіла, що вона робила їх самостійно, без дублерів. За словами Глостер, цьому вона навчилася за два тижні.

Коментатори зазначили, що вони були раді появі Грабара. Фанати пишуть:

"Неочікувано було побачити Назара, він тут наче випадково сів в авто, спокійно і на розслабоні. Діана дійсно зіграла головну роль в кліпі!"

"Чудові кліп та пісня! Був приємно здивований побачити Назара"

"Просто бомбезно. Тримає драйв і ритм до кінця кліпу".

Назар Грабар у новому кліпі української співачки

Що відомо про Назара Грабара

У квітні 2022 року стало відомо, що Назар Грабар, який був танцюристом Лободи та часто з'являвся у її кліпах, пішов на передову. Згодом він розповідав, що окупанти могли розстріляти його в Бучі.

У грудні стало відомо, що у родині Грабара сталося горе. Військовий втратив брата, який воював разом з ним. А за декілька днів до цього сам Грабар отримав важке поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: