Письменник нагадав, що війну почали саме росіяни.

Відомий американський письменник Стівен Кінг, якого також називають "Королем жахів", прокоментував проведення української військової операції на території Росії.

Як відомо, 76-річний автор бестселерів постійно висловлюється на підтримку українців. Ввечері у неділю, 1 вересня, він вирішив прокоментувати у мікроблозі X і наступ Сил оборони України, який почався ще на початку серпня.

"Росіяни отримують свою порцію лайн*, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали", - написав письменник. Відео дня

Що Стівен Кінг говорив про війну

Ще на початку повномасштабного вторгнення письменник заявив, що підтримує українців у цій боротьбі. Він публікував фото у футболці "I stand with Ukraine", а також підписував свої пости словами "Слава Україні!".

У березні 2022 року Кінг повідомив у мережі, що не буде поновлювати контракти на видання своїх книжок у Росії. Восени того ж року він назвав ідиотизмом заяву росіян про те, що вибух на Кримському мосту був актом терору.

Також він критикував республіканців, коли необхідна українському війську допомога була заблокована. Тоді він писав, що "радикальні республіканці у Палаті представників фактично вбивають країну.

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