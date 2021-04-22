Українська телеведуча Леся Нікітюк покрасувалася стрункою фігурою, оголивши прес.

Нові знімки вона опублікувала у своєму Instagram.

«Якщо не можете дозволити собі Японію – їдьте до Вінниці, там п'ять сакур зазцвіло», – написала вона у підписі до фото.