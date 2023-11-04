За її словами, їх пов'язують "дуже класні відносини".

Відома українська співачка Lida Lee, яка нещодавно приголомшила новиною про розрив з коханим, відреагувала на чутки про роман з телеведучим та військовим Даніелем Салемом.

В інтерв'ю Тимуру Мірошниченку Ліда торкнулася теми особистих стосунків, але на запитання, чи пов'язують її із Салемом романтичні відносини, відповіла неоднозначно.

"Подейкують, в шоу-бізнесових колах, що були чи є романтичні стосунки з Даніелем Салемом", - запитав Мірошниченко.

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Співачка відповіла, що навколо її особистого життя чимало чуток. Зокрема, їй "приписували" роман з екс-продюсером Дмитром Монатіком. Із цими плітками потім пов'язували й розрив їхнього контракту.

"Що я тобі буду розповідати, якщо ти все сам сказав. З Даніелем ми в дуже класних відносинах. І тому пліткуєте далі", - відповіла Ліда Лі з посмішкою.

На уточнювальне питання, чи були в Ліди та Даніеля побачення, зірка відповіла: "Побачення? Ні. Побачень не було. Хоча, в мене був цей страх - залишитися самій. Але зараз, як жінка, скажу, що це такий цікавий період життя, коли ти належиш тільки собі".

Особисте життя Ліди Лі та Даніеля Салема

Нещодавно відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі в проекті "Голос країни", Lida Lee поділилася сумною новиною - вона розлучилася зі своїм бойфрендом через 5 років стосунків.

У програмі "Ранок у великому місті" артистка розповіла, що за всі роки стосунків їй так і не надійшла пропозиція руки і серця.

Водночас в липні 2023 року стало відомо про те, що Даніель Салем розлучається з дружиною після 17 років шлюбу. Він сказав, що вони з дружиною Марією ще до 24 лютого 2022 року замислювалися про розірвання шлюбу і навіть подавали документи, але потім шлюборозлучний процес був поставлений на паузу. Причина розлучення - ревнощі з обох сторін.

Подейкують, що Салем зраджував дружині. Саме у цьому може полягати справжня причина його розлучення.

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