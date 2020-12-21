Віталій Козловський зараз відпочиває в Єгипті.

Український співак Віталій Козловський опублікував в Instagram нову фотографію.

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На одній з них Віталій стоїть біля пальми в одних плавках. А поруч з ним стояла маленька кучерява дівчинка Мелі.

За словами співака, малятко запропонувала пограти йому в тварин. Сама Мелі, як написав Козловський, прикинулася фламінго. А ось Віталій вирішив показати мавпу і виліз на пальму.

"Гортайте фотокарусель і шукайте мавпу", - додав Козловський.

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Автор: Діана Могилєвич