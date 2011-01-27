Депутати Львівської обласної ради
ВО «Свобода»
• БАЙКО Олеся Іванівна
• БАЛИЦЬКИЙ Олексій Михайлович
• БАРАНОВСЬКИЙ Ігор Ярославович
• БАРБАРА Михайло Михайлович
• БЛАВАЦЬКИЙ Михайло Васильович
• Говірко Володимир Іванович
• ГРИНЬКІВ Іван Іванович
• ГУНЬКО Ігор Ярославович
• ДУДА Левко Остапович
• ЗАВАРУЄВ Анатолій Михайлович
• ЗАДОРОЖНИЙ Михайло Леонович
• ЗІРЧЕНКО Юрій Петрович
• КАМІНСЬКИЙ Василь Іванович
• КАНАКА Остап Тарасович
• КАЧМАРИК Ярослав Дмитрович
• КІНАХ Андрій Михайлович
• КОЛОДІЙ Петро Несторович
• КРАВЧЕНКО Ярослав Охрімович
• КРИВИЦЬКИЙ Ігор Ігорович
• КУЗЕНКО Олег Васильович
• КУКУРУДЗА Теодор Дмитрович
• МАГУР Осип Мар’янович
• МАРТИНЮК Леонтій Святославович
• МОСКАЛЮК Олександр Вікторович
• МУДРИЙ Ярослав Ярославович
• НЕБОЖУК Олександра Іванівна
• ПАНЬКЕВИЧ Олег Ігорович
• ПИЛИПЕНКО Пилип Дмитрович
• ПИРЧ Галина Іванівна
• ПОЛІЩАК Ольга Євгеніївна
• СЕХ Ірина Ігорівна
• СКИБА Тарас Ярославович
• СТАХІВ Остап Миколайович
• ТІСТИК Володимир Зіновійович
• ТЯГНИБОК Андрій Ярославович
• ТЯГНИБОК Олег Ярославович
• ФАРІОН Ірина Дмитрівна
• ХАНАС Степан Гаврилович
• ХОЛЯВКА Андрій Володимирович
• ЧЕХУТ Володимир Миронович
• ЧОРНА Галина Михайлівна
Партія захисників вітчизни
• ПАЗИНЯК Василь Степанович
Фронт змін
• БАРАН Микола Михайлович
• ВЕРЕС Юрій Богданович
• ГОЛОБУТОВСЬКИЙ Володимир Зіновійович
• ІВАНИШИН Петро Кирилович
• КАДИКАЛО Микола Олегович
• КИРИЛИЧ Володимир Ігорович
• КОСТЮК Ганна Іванівна
• КОЧЕРЖАТ Василь Іванович
• КРИСЬКІВ Ігор Миколайович
• КУБІВ Степан Іванович
• МАНДЮК Олег Семенович
• ПИШКО Петро Степанович
• ПІДЛІСНИЙ Юрій Теодорович
• ПІСНИЙ Василь Михайлович
• РІСНИЙ Олег Петрович
• СИДОРАК Богдан Михайлович
• ЧЕЧОТКА Богдан Романович
• ШЕЙКА Орест Вікторович
«Наша Україна»
• ВЕРВЕГА Тарас Васильович
• КОЛТИК Тарас Іванович
• П’ЯТАК Валерій Альбертович
• СЕНИК Мирослав Петрович
• СТАРОВОЙТ Олександр Миколайович
• СТЕФАНИШИН Ігор Богданович
• ХОБЗЕЙ Павло Кузьмович
Народний рух України
• БАРАН Василь Степанович
• ВОЙТІВ Юрій Ярославович
• ГАНУЩИН Олександр Олександрович
• ДЗЯДИК Сергій
• КОРНАТ Андрій Володимирович
• КУЙБІДА Василь Степанович
• КУРЧИК Тарас Михайлович
• ШЕРЕМЕТА Святослав Петрович
УДАР
• ГОРОН Іван Степанович
• ЩЕПАНКЕВИЧ Іван Станіславович
• ЮРИНЕЦЬ Оксана Василівна
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Конгрес українських націоналістів
• КАРПІНСЬКИЙ Зіновій Євстахійович
• ШВЕД Роман Тимофійович
Республіканська християнська партія
• СІРКІВ Михайло Миколайович
Партія регіонів
• БАРАН Олег Володимирович
• ГРЕЩУК Ігор Станіславович
• КОЗЯР Михайло Миколайович
• КРУЦЬ Василь Олексійович
• МИКИТЮК Роман Володимирович
• ПІХ Богдан Петрович
• СЕНДАК Михайло Дмитрович
• СЕНДЕГА Олександр Степанович
• ФЕДОРЕНКО Сергій Мирославович
• ЮРЧИШИН Степан Федорович
Партія промисловців та підприємців України
• ГИЧКА Михайло Михайлович
• ДЗЮДЗЬ Михайло Меменович
• ДУДИЧ Роман Іванович
• ТИТИКАЛО Михайло Федорович
• ТУРЧИН Богдан Данилович
• ФЕДАК Тарас Васильович
Українська народна партія
• БАТЕНКО Тарас Іванович
• БІЛАС Всеволод Омелянович
• ВІЗНЯК Юрій Ярославович
• КОЗАК Богдан Романович
• ХОМИН Ярослав Михайлович
«Сильна Україна»
• БОКАЛО Іван Васильович
• КІТ Андрій Богданович
• КРИШТОПА Микола Григорович
• ФЕДАШКО Петро Васильович
Народна партія
• ДЕЙНЕКА Анатолій Михайлович
• ЧЕБАНЕНКО Олександр Іванович
• ЯРЕМА Ігор Іванович
УСДП
• ЗАВІЙСЬКИЙ Леонід Михайлович
• КОЗАК Тарас Романович
• ОХРІМЕНКО Леонід Володимирович
«Відродження»
• ГРУНИК Іван Степанович
• ДУБНЕВИЧ Богдан Васильович
• ДУБНЕВИЧ Ярослав Васильович
Єдиний Центр
• СЕНЧУК Сергій Степанович
Депутати Львівської міської ради
Партія Регіонів
• ГЛАДИШ Ігор Дмитрович
• ДЕДИШИН Ігор Михайлович
• ЕДЕР Тадей Євстахович
• МОЧАРСЬКИЙ Андрій Йосипович
• ПАСІЧНИК Володимир Володимирович
• ТКАЧУК Павло Петрович
Республіканська Християнська партія
• ЛАВРИК Олег Васильович
• МАЛАНЮК Остап Зіновійович
• ПАНКЕВИЧ Богдан Романович
Аграрна партія України
• ФЕДИШИН Роман Степанович
Політична партія "За Україну"
• РУДНИЦЬКИЙ Іван Іванович
Політична партія "Наша Україна"
• БАЩУК Сергій Володимирович
• ЛУЦІЙ Олексій Павлович
• ТРАЧ Василь Петрович
Політична партія "Удар"
• ГІНКА Ярослав Ярославович
• КАРПІНЕЦЬ Віктор Йосифович
• КРАЧКОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович
Політична партія "Україна Соборна"
• ГІРНЯК Володимир Олегович
• КУЖЕЛЮК Юрій Анатолійович
• ЛЯСКОВСЬКА Віра Дмитрівна
• ПУТАС Юрій Володимирович
Партія "Реформи і порядок"
• ГРИЦЕВИЧ Роман Євгенович
Народний Рух України
• ВЕРЕМЧУК Валерій Миколайович
• ЛЕШНЕВСЬКИЙ Богдан Іванович
• ПЕЧЕНКО Орест Орестович
Громадська партія "ПОРА"
• АДАМИК Петро Михайлович
• БІЛОУС Андрій Васильович
• ХМИЗ Артем Павлович
Політична партія "Фронт змін"
• ІВАСЬКЕВИЧ Остап Мирославович
• БУДИНСЬКИЙ Ростислав Зеновійович
• ЛОПАТНЮК Михайло Петрович
• МУЗИЧКО Ярослав Йосифович
• ПАРСАДАНЯН Ерік Ашотович
• ХМІЛЬ Михайло Михайлович
• ЯКИМІВ Андрій Ігорович
ВО «Свобода»
• ШЕКЕТА Людмила Дмитрівна
• БІДА Ігор Васильович
• БІЛІНСЬКИЙ Євген Євгенійович
• ВАЙДА Ярина Михайлівна
• ВАЛЬКО Руслан Ярославович
• ВАСИЛИШИН ЛДариса Миколаївна
• ВОВЧОК Любомира Луківна
• ГАЛАЙКО Богдан Миколайович
• ГОРОН Василь Васильович
• ГРИНДА Іван Ярославович
• ГРУБИН Володимир Тадейович
• ГУПАЛО Тарас Євгенович
• ГУТНИК Андріян Юрійович
• ДЕРЕЙКО Ярема Олегович
• КІЦЕРА Орест Степанович
• КАРБОВНИК Андрій Миколайович
• КЛЮС Олександр Романович
• КОРСУН Ігор Володимирович
• КОШУЛИНСЬКИЙ Руслан Володимирович
• КРАЇНСЬКИЙ Анатолій Романович
• КРАВЕЦЬ Тарас Мирославович
• КУЗИШИН Мирон Іванович
• ЛЕСЮК Олег Володимирович
• ЛЕЩИШИН Іван Ярославович
• ЛОЗИНСЬКИЙ Ігор Іванович
• ЛОПАЧАК Маркіян Романович
• ЛУНЬ Юрій Ярославович
• МАКІТРА Святослав Романович
• МАХНІЦЬКИЙ Олег Ігорович
• МЕЛЬНИЧУК Любомир Анатолійович
• МИХАЛЬЧИШИН Юрій Андріянович
• МИХАЛЬЧУК Володимир Богданович
• НАУМКО Юрій Мирославович
• НИЧАЙ Ігор Богданович
• НОВОСАД Петро Михайлович
• ПАВЛЮК Василь Михайлович
• ПЕЛЕШАК Ярослав Антонович
• ПЛАХТІЙ Роман Анатолійович
• ПОДОЛИННИЙ Сергій Іванович
• РІКОТА Андрій Юрійович
• СІЛЬВЕСТЕР Ігор Степанович
• САЛІЙ Богдан Теодозійович
• САМАГАЛЬСЬКИЙ Яромир Мирославович
• СЕМУЩАК Тарас Романович
• СЕМЧІЙ Михайло Романович
• СПІСАК Василь Богданович
• СТАДНИК Богдан Романович
• ТІСТИК Ярослав Зіновійович
• ФЕДИНА Павло Васильович
• ХОМИЦЬКИЙ Андрій Іванович
• ШАЛАКОВСЬКА Ірина Михайлівна
• ШЕРЕМЕТА Святослав Романович
• ЩУР Олександр Володимирович
• ЯВОРСЬКИЙ Андрій Петрович
• ЯКИМІВ Олег Степанович