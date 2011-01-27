Депутати Львівської обласної ради

ВО «Свобода»

• БАЙКО Олеся Іванівна

• БАЛИЦЬКИЙ Олексій Михайлович

• БАРАНОВСЬКИЙ Ігор Ярославович

• БАРБАРА Михайло Михайлович

• БЛАВАЦЬКИЙ Михайло Васильович

• Говірко Володимир Іванович

• ГРИНЬКІВ Іван Іванович

• ГУНЬКО Ігор Ярославович

• ДУДА Левко Остапович

• ЗАВАРУЄВ Анатолій Михайлович

• ЗАДОРОЖНИЙ Михайло Леонович

• ЗІРЧЕНКО Юрій Петрович

• КАМІНСЬКИЙ Василь Іванович

• КАНАКА Остап Тарасович

• КАЧМАРИК Ярослав Дмитрович

• КІНАХ Андрій Михайлович

• КОЛОДІЙ Петро Несторович

• КРАВЧЕНКО Ярослав Охрімович

• КРИВИЦЬКИЙ Ігор Ігорович

• КУЗЕНКО Олег Васильович

• КУКУРУДЗА Теодор Дмитрович

• МАГУР Осип Мар’янович

• МАРТИНЮК Леонтій Святославович

• МОСКАЛЮК Олександр Вікторович

• МУДРИЙ Ярослав Ярославович

• НЕБОЖУК Олександра Іванівна

• ПАНЬКЕВИЧ Олег Ігорович

• ПИЛИПЕНКО Пилип Дмитрович

• ПИРЧ Галина Іванівна

• ПОЛІЩАК Ольга Євгеніївна

• СЕХ Ірина Ігорівна

• СКИБА Тарас Ярославович

• СТАХІВ Остап Миколайович

• ТІСТИК Володимир Зіновійович

• ТЯГНИБОК Андрій Ярославович

• ТЯГНИБОК Олег Ярославович

• ФАРІОН Ірина Дмитрівна

• ХАНАС Степан Гаврилович

• ХОЛЯВКА Андрій Володимирович

• ЧЕХУТ Володимир Миронович

• ЧОРНА Галина Михайлівна Партія захисників вітчизни

• ПАЗИНЯК Василь Степанович



Фронт змін

• БАРАН Микола Михайлович

• ВЕРЕС Юрій Богданович

• ГОЛОБУТОВСЬКИЙ Володимир Зіновійович

• ІВАНИШИН Петро Кирилович

• КАДИКАЛО Микола Олегович

• КИРИЛИЧ Володимир Ігорович

• КОСТЮК Ганна Іванівна

• КОЧЕРЖАТ Василь Іванович

• КРИСЬКІВ Ігор Миколайович

• КУБІВ Степан Іванович

• МАНДЮК Олег Семенович

• ПИШКО Петро Степанович

• ПІДЛІСНИЙ Юрій Теодорович

• ПІСНИЙ Василь Михайлович

• РІСНИЙ Олег Петрович

• СИДОРАК Богдан Михайлович

• ЧЕЧОТКА Богдан Романович

• ШЕЙКА Орест Вікторович «Наша Україна»

• ВЕРВЕГА Тарас Васильович

• КОЛТИК Тарас Іванович

• П’ЯТАК Валерій Альбертович

• СЕНИК Мирослав Петрович

• СТАРОВОЙТ Олександр Миколайович

• СТЕФАНИШИН Ігор Богданович

• ХОБЗЕЙ Павло Кузьмович



Народний рух України

• БАРАН Василь Степанович

• ВОЙТІВ Юрій Ярославович

• ГАНУЩИН Олександр Олександрович

• ДЗЯДИК Сергій

• КОРНАТ Андрій Володимирович

• КУЙБІДА Василь Степанович

• КУРЧИК Тарас Михайлович

• ШЕРЕМЕТА Святослав Петрович



УДАР

• ГОРОН Іван Степанович

• ЩЕПАНКЕВИЧ Іван Станіславович

• ЮРИНЕЦЬ Оксана Василівна

•

Конгрес українських націоналістів

• КАРПІНСЬКИЙ Зіновій Євстахійович

• ШВЕД Роман Тимофійович Республіканська християнська партія

• СІРКІВ Михайло Миколайович



Партія регіонів

• БАРАН Олег Володимирович

• ГРЕЩУК Ігор Станіславович

• КОЗЯР Михайло Миколайович

• КРУЦЬ Василь Олексійович

• МИКИТЮК Роман Володимирович

• ПІХ Богдан Петрович

• СЕНДАК Михайло Дмитрович

• СЕНДЕГА Олександр Степанович

• ФЕДОРЕНКО Сергій Мирославович

• ЮРЧИШИН Степан Федорович



Партія промисловців та підприємців України

• ГИЧКА Михайло Михайлович

• ДЗЮДЗЬ Михайло Меменович

• ДУДИЧ Роман Іванович

• ТИТИКАЛО Михайло Федорович

• ТУРЧИН Богдан Данилович

• ФЕДАК Тарас Васильович



Українська народна партія

• БАТЕНКО Тарас Іванович

• БІЛАС Всеволод Омелянович

• ВІЗНЯК Юрій Ярославович

• КОЗАК Богдан Романович

• ХОМИН Ярослав Михайлович «Сильна Україна»

• БОКАЛО Іван Васильович

• КІТ Андрій Богданович

• КРИШТОПА Микола Григорович

• ФЕДАШКО Петро Васильович



Народна партія

• ДЕЙНЕКА Анатолій Михайлович

• ЧЕБАНЕНКО Олександр Іванович

• ЯРЕМА Ігор Іванович



УСДП

• ЗАВІЙСЬКИЙ Леонід Михайлович

• КОЗАК Тарас Романович

• ОХРІМЕНКО Леонід Володимирович



«Відродження»

• ГРУНИК Іван Степанович

• ДУБНЕВИЧ Богдан Васильович

• ДУБНЕВИЧ Ярослав Васильович Єдиний Центр

• СЕНЧУК Сергій Степанович Депутати Львівської міської ради Партія Регіонів

• ГЛАДИШ Ігор Дмитрович

• ДЕДИШИН Ігор Михайлович

• ЕДЕР Тадей Євстахович

• МОЧАРСЬКИЙ Андрій Йосипович

• ПАСІЧНИК Володимир Володимирович

• ТКАЧУК Павло Петрович Республіканська Християнська партія

• ЛАВРИК Олег Васильович

• МАЛАНЮК Остап Зіновійович

• ПАНКЕВИЧ Богдан Романович Аграрна партія України

• ФЕДИШИН Роман Степанович Політична партія "За Україну"

• РУДНИЦЬКИЙ Іван Іванович Політична партія "Наша Україна"

• БАЩУК Сергій Володимирович

• ЛУЦІЙ Олексій Павлович

• ТРАЧ Василь Петрович Політична партія "Удар"

• ГІНКА Ярослав Ярославович

• КАРПІНЕЦЬ Віктор Йосифович

• КРАЧКОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович Політична партія "Україна Соборна"

• ГІРНЯК Володимир Олегович

• КУЖЕЛЮК Юрій Анатолійович

• ЛЯСКОВСЬКА Віра Дмитрівна

• ПУТАС Юрій Володимирович Партія "Реформи і порядок"

• ГРИЦЕВИЧ Роман Євгенович Народний Рух України

• ВЕРЕМЧУК Валерій Миколайович

• ЛЕШНЕВСЬКИЙ Богдан Іванович

• ПЕЧЕНКО Орест Орестович Громадська партія "ПОРА"

• АДАМИК Петро Михайлович

• БІЛОУС Андрій Васильович

• ХМИЗ Артем Павлович Політична партія "Фронт змін"

• ІВАСЬКЕВИЧ Остап Мирославович

• БУДИНСЬКИЙ Ростислав Зеновійович

• ЛОПАТНЮК Михайло Петрович

• МУЗИЧКО Ярослав Йосифович

• ПАРСАДАНЯН Ерік Ашотович

• ХМІЛЬ Михайло Михайлович

• ЯКИМІВ Андрій Ігорович ВО «Свобода»

• ШЕКЕТА Людмила Дмитрівна

• БІДА Ігор Васильович

• БІЛІНСЬКИЙ Євген Євгенійович

• ВАЙДА Ярина Михайлівна

• ВАЛЬКО Руслан Ярославович

• ВАСИЛИШИН ЛДариса Миколаївна

• ВОВЧОК Любомира Луківна

• ГАЛАЙКО Богдан Миколайович

• ГОРОН Василь Васильович

• ГРИНДА Іван Ярославович

• ГРУБИН Володимир Тадейович

• ГУПАЛО Тарас Євгенович

• ГУТНИК Андріян Юрійович

• ДЕРЕЙКО Ярема Олегович

• КІЦЕРА Орест Степанович

• КАРБОВНИК Андрій Миколайович

• КЛЮС Олександр Романович

• КОРСУН Ігор Володимирович

• КОШУЛИНСЬКИЙ Руслан Володимирович

• КРАЇНСЬКИЙ Анатолій Романович

• КРАВЕЦЬ Тарас Мирославович

• КУЗИШИН Мирон Іванович

• ЛЕСЮК Олег Володимирович

• ЛЕЩИШИН Іван Ярославович

• ЛОЗИНСЬКИЙ Ігор Іванович

• ЛОПАЧАК Маркіян Романович

• ЛУНЬ Юрій Ярославович

• МАКІТРА Святослав Романович

• МАХНІЦЬКИЙ Олег Ігорович

• МЕЛЬНИЧУК Любомир Анатолійович

• МИХАЛЬЧИШИН Юрій Андріянович

• МИХАЛЬЧУК Володимир Богданович

• НАУМКО Юрій Мирославович

• НИЧАЙ Ігор Богданович

• НОВОСАД Петро Михайлович

• ПАВЛЮК Василь Михайлович

• ПЕЛЕШАК Ярослав Антонович

• ПЛАХТІЙ Роман Анатолійович

• ПОДОЛИННИЙ Сергій Іванович

• РІКОТА Андрій Юрійович

• СІЛЬВЕСТЕР Ігор Степанович

• САЛІЙ Богдан Теодозійович

• САМАГАЛЬСЬКИЙ Яромир Мирославович

• СЕМУЩАК Тарас Романович

• СЕМЧІЙ Михайло Романович

• СПІСАК Василь Богданович

• СТАДНИК Богдан Романович

• ТІСТИК Ярослав Зіновійович

• ФЕДИНА Павло Васильович

• ХОМИЦЬКИЙ Андрій Іванович

• ШАЛАКОВСЬКА Ірина Михайлівна

• ШЕРЕМЕТА Святослав Романович

• ЩУР Олександр Володимирович

• ЯВОРСЬКИЙ Андрій Петрович

• ЯКИМІВ Олег Степанович

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