Квитки у театр можна буде придбати через «мобілку»

15:24, 09 лютого 2011
Львів
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Пілотний проект

Львів. 9 лютого. УНІАН. Львів’яни зможуть купувати квитки в Національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької через спеціальну програму у мобільних телефонах. Пілотний проект незабаром допоможуть впровадити фіни. Про це заявив Надзвичайний та Повноважний послом Фінляндії в Україні Крістер Міккелссон під час зустрічі з головою Львівської облради Олегом Панькевичем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облради.

Також Торгове представництво організовує поїздку в Україну представників фінських компаній, які працюють у лісовому господарстві.

Посол перебуватиме на Львівщині протягом 8 - 11 лютого. Завтра, 10 лютого, він побуває на презентації книг фінських істориків. Сьогодні матиме зустрічі у Львівській опері. Посол відвідає Моршин, Сколе, ознайомиться із об'єктами проекту "Енергія Карпат".

Водночас голова Львівської облради Олег Панькевич пообіцяв, що  облрада співфінансуватиме видання книги фінського автора «Невідомий солдат».

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