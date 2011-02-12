У селі Поляни на Львівщині виявили склад боєприпасів часів війни

Львівська область. 12 лютого. УНІАН. У с.Поляни Золочівського району Львівщини було виявлено 27 вибухонебезпечних предметів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, протягом 10 - 11 лютого піротехнічною групою 3-го спеціального регіонального центру швидкого реагування ОРС ЦЗ МНС України (м.Дрогобич) з місця небезпечної знахідки було вилучено та знешкоджено двадцять дві 300-мм фугасні реактивні міни, одну 300 мм фугасну реактивну міну, одну 158,8 мм реактивну міну, а також три 75-мм артилерійських снаряди.

Як зазначається у повідомленні прес-центру, з початку року на території Львівської області було виявлено 43 вибухонебезпечні предмети в 9 місцях.