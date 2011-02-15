П’яний молодик на авто в’їхав у дві фури

18:45, 15 лютого 2011
Львів
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У легковику було 6 осіб

Львів. 15 лютого. УНІАН. Сьогодні близько 5.00 на автодорозі Київ-Чоп біля села Ямпіль Пустомитівського району 18-річний водій легкового автомобіля «АЗЛК-21412» скоїв подвійне зіткнення із вантажними автомобілями.

Як повідомили УНІАН у обласному управлінні ДАІ, водій авто та п’ятеро його пасажирів, віком від 14 до 17 років, перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Встановлено, що водій легковика порушив правила проїзду перехресть, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу та зіткнувся із двома вантажівками.

Внаслідок зіткнення, водія автомобіля «АЗЛК-21412» госпіталізували у хірургічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Пасажири легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. За фактом ДТП триває перевірка.

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