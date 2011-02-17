Парламент вніс зміни до законодавства щодо ДТП

Київ. 17 лютого. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 329 народних депутатів із 408 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що особа, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, звільняється від адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, за умови, що учасники ДТП скористалися правом спільно скласти повідомлення про цю пригоду відповідно до Закону ”Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50% за умови, що страхувальником є громадянин України - учасник війни, інвалід II групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а транспортний засіб має робочий об`єм двигуна до 2500 см кубічних включно і належить цьому громадянину на праві власності.

Внутрішні договори обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності укладаються строком на один рік. Укладення внутрішніх договорів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності на строк менший, ніж один рік, але не менш як на 15 днів, допускається виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих - на час до реєстрації, тимчасово зареєстрованих - на час до постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав - на час перебування на території України.

Міжнародний договір ”Зелена картка” може укладатися на строк 15 днів, 1 місяць, 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців, 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, 10 місяців, 11 місяців або один рік.

Договором внутрішнього страхування протягом строку його дії може бути визначений період використання транспортного засобу, що не може становити менше шести календарних місяців.

При укладенні договору обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов`язаний безоплатно видати страхувальнику спеціальний знак, що затверджується Уповноваженим органом за поданням Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), і бланк повідомлення про ДТП встановленого МТСБУ зразка, а також перелік представників страховика, уповноважених виконувати функцію такого страховика щодо опрацювання претензій у Криму, областях, Києві та Севастополі. У разі втрати або використання бланку повідомлення про ДТП страховик на підставі письмової заяви страхувальника зобов’язаний безоплатно видати йому новий бланк такого повідомлення.