Прокуратура оскаржила вирок суду щодо митника

Львів. 17 лютого. УНІАН. Прокуратура Львівської області оскаржила незаконний вирок суду про звільнення від покарання інспектора митниці, який сприяв контрабандному переміщенню товарів на митну територію України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Так, прокуратура області підтримано державне обвинувачення у кримінальній справі, розслідуваній Управлінням СБ України у Львівській області, відносно працівника Львівської митниці, який сприяв контрабандному переміщенню товарів на митну територію України. Досудовим слідством у справі встановлено, що інспектор одного з прикордонних митних постів Львівської митниці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом незаконного звільнення від митного контролю, сприяв мешканцю м.Львова, який також притягується до кримінальної відповідальності у даній справі, в контрабандному ввезенні на митну територію України вантажу автозапчастин, загальною вартістю 584 тис. грн.

Проте, суд, який розглядав дану кримінальну справу по суті, не погодився з висновками досудового слідства та прийшов до переконання, що інспектор митниці, під час здійснення митного контролю та оформлення львів’янину вантажу неналежно виконав свої службові обов’язки. Відтак, вироком Мостиського районного суду Львівської області інспектор митниці засуджений за вчинення службової недбалості до умовної міри покарання.

Водночас, слід нагадати, що зловживання службовим становищем, у якому обвинувачувався митник, чинним кримінальним кодексом карається позбавленням волі від 5 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та з конфіскацією майна.

Суд також не прислухався до доводів обвинувачення щодо доцільності застосування реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі контрабандисту та засудив його до умовної міри покарання.

Постановлений судом вирок фактично звільнив від покарання як підсудного, що здійснив контрабанду, так і митника, що сприяв цьому, тому, прокуратурою Львівської області його оскаржено в апеляційному порядку як з підстав неправильного застосування закону, так і в частині призначеного підсудним покарання.