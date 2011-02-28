Податківці зареєстрували першого мільйонера

Львів. 28 лютого. УНІАН. На 21 лютого у Львівській області одна особа задекларувала в податковій адміністрації дохід понад 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у ДПА в Львівській області, всього подано 2 578 декларацій.

Громадянами, які у 2010 році одержали доходи та зобов’язані їх задекларувати, подано 926 декларацій, в тому числі: 25 декларацій подано громадянами, які одержали іноземні доходи, 81 – громадянами, які одержали дохід від здавання в найм житла, 501 – дохід від одержаної спадщини, 17 – інвестиційні доходи, 73 – дохід від продажу нерухомого майна.

Нагадаємо, минулого року у Львівській області було зареєстровано 47 мільйонерів.