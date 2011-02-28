Призначено нових керівників митних постів на Львівщині
Головний митник отримав заступників
Львів. 28 лютого. УНІАН. Сьогодні на Львівській митниці під час наради в. о начальника Львівської митниці Микола Харкавий представив особовому складу заступників начальника митниці та керівників митних постів. Про це УНІАН повідомили на Львівській митниці.
Відтак заступником начальника митниці призначено Ігоря Мрочка в порядку переведення його з Київської регіональної митниці.
Також представлено заступника начальника митниці – начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Сергія Попазогло.
Керуватимуть митними постами «Краковець» – Дмитро Стефко, «Рава-Руська» – Андрій Негрішний, «Мостиська» – Юрій Фокша, «Городок» – Сергій Пахомов.
Згідно з наказом Держмитслужби України, усіх їх переведено з Південної митниці.