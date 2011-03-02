Водій «Мерседесу» збив другокласника
10:31, 02 березня 2011Львів
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Дитина в лікарні
Львів. 2 березня. УНІАН. У Львівській області 66-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц» збив 7-річного школяра. Інцидент стався у Жовкві на вул. Скрипника, 25.
Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні ДАІ.
Учень 2-го класу Жовківської СЗШ №3 отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому правої гомілки та був госпіталізований у Жовківську центральну районну лікарню.
За даним фактом ДТП триває перевірка.
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