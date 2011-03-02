Водій «Мерседесу» збив другокласника

Львів. 2 березня. УНІАН. У Львівській області 66-річний водій автомобіля «Мерседес-Бенц» збив 7-річного школяра. Інцидент стався у Жовкві на вул. Скрипника, 25.

Про це УНІАН повідомили у обласному управлінні ДАІ.

Учень 2-го класу Жовківської СЗШ №3 отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому правої гомілки та був госпіталізований у Жовківську центральну районну лікарню.

За даним фактом ДТП триває перевірка.