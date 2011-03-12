Львівщина отримала 10 шкільних автобусів

Львів. 12 березня. УНІАН. Цього року Львівська область вже отримала 10 шкільних автобусів. Про це повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час вручення ключів від шкільного автобуса школі села Задвір’я Буського району.

Передача автобусів навчальним закладам відбувається у межах державної програми «Шкільний автобус».

«Львівській області потрібно ще близько 100 автобусів, для того, щоб повністю виконати державну програму в регіонів», - зазначив Михайло Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА подарував школі два комп’ютери, мультимедійний проектор та книжки.

Автобус ХАЗ-3250, який придбаний у 2011 році (25 посадочних місць) за діючою програмою «Шкільний автобус», буде обслуговувати зону Задвір’янського освітнього округу, а саме: з с. Богданівка до с. Задвір’я – 23 дітей; Дунів – Кудирявці – 6 дітей (Дунів – Новосілки – 8 дітей); Кудирявці – Новосілки – 8 дітей. Всього даним автобусом передбачається перевезення 45 школярів та 8 вчителів. У Буському районі функціонує 6 шкільних автобусів. Ці автобуси перевозять 915 школярів та 134 педагогічних працівників.