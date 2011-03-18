На Львівщині діє 840 ОСББ

Львів. 18 березня. УНІАН. У Львівській області на 1 березня 2011 року функціонує 840 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Про це йшлося під час колегії Львівської ОДА 17 березня.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на даних ОСББ обслуговується 1006 будинків загальною площею 2127, 2 тис. кв. м.

Минулого року в області було створено 96 ОСББ. Додамо, що питома частка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Львівській області становить 7,2% від загальної кількості ОСББ по Україні.

Зокрема у Львові функціонує 401 ОСББ, що складає 47,7% від загальної кількості об’єднань по області.

Найбільша увага цьому питанню з боку органів влади приділяється у Львові та Дрогобичі, Золочівському та Бродівському районах. Недостатньо – в Червонограді та Бориславі, а в містах Моршин, Сколе, Старий Самбір та Жидачів ОСББ взагалі відсутні.

Відзначимо, що минулого року у Львівській міській раді було відкрито Ресурсний центр для розвитку ОСББ.