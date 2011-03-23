Стадіон у Львові готовий на 55%

Львів. 23 березня. УНІАН. Стадіон у Львові до проведення фінальних матчів чемпіонату Європи з футболу в 2012 році готовий на 55%. Про це заявив начальник відділу з питань підготовки стадіонів, тренувальних баз та засобів розміщення Управління розвитку Національного агентства з питань підготовки до Євро-2012 (Укрєвроінфрапроект) Назарій Юник під час прес-конференції в рамках будівельного форуму «INTERBUDEXPO 2011».

За його словами, здати львівський стадіон в експлуатацію планують в середині жовтня.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «України-2012».

Як наголосив представник Укрєвроінфрапроекту, в межах підготовки до футбольної першості Європи на стадіоні у Львові вдалося ліквідувати відставання у шість місяців. «Ви пам’ятаєте, як у квітні минулого року на львівському стадіоні стояли лише стовпи», – нагадав він.

На думку Назарія Юника, ключове завдання в підготовці до Євро-2012, яке наразі стоїть перед Україною, це – перехід від будівництва до оперування, тобто проектного менеджменту. Підготовку до чемпіонату він називає будівельної революцією України.