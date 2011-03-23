У Львові буде «Семінар майбутнього»

Львів. 23 березня. УНІАН. У Львові 1-2 квітня відбудеться XIII «Семінар майбутнього» на тему: «Східні та західні перспективи архітектури європейської безпеки». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Проект «Семінар майбутнього» реалізовується у межах співпраці між Львівською областю, Малопольським воєводством (Польща), Федеральною Землею Тюрінгія (Німеччина).

Під час семінару проходитимуть пленарні засідання «Східний кордон Європейського союзу – Проблеми і перспективи політики сусідства з Україною», «Зміни клімату, енергопостачання та енергетична безпека в Європі і для Європи», «Місце України у системі європейської безпеки у ХХІ столітті», «Крок до Європейського Союзу – інтеграція України – умови і можливості».

Участь у заході, візьмуть голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міністр Тюрінгії з федеральних та європейських справ Маріон Вальсьман.

XIII «Семінар майбутнього» проходитиме у Готелі «Супутник» у Львові.