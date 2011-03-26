На Львівщині горіла шахта

13:15, 26 березня 2011
Львів
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Коротке замикання електропроводки

Львівська область. 26 березня. УНІАН. На Львівщині горіла шахта  «Червоноградська» ДП «Львіввугілля». Потерпілих немає.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 25 березня, о 16.15, надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні  матеріального складу прохідної дільниці шахти «Червоноградська» ДП «Львіввугілля», що на вулиці Промисловій у місті Червонограді.

Як зазначається у повідомленні, вогнем було  знищено шахтний реманент на площі 4 м кв, врятовано будівлю та майно на суму  100 000 грн.

За повідомленням прес-центру, завдані збитки становлять майже 42 тис. грн.

«Будівля знаходиться поряд з клітьовим стволом, дим від пожежі потрапив у вентиляційну систему шахти і керівництвом шахти було прийняте рішення про виведення другої робочої зміни працівників шахти в кількості 113 осіб. Згідно з планом дій в аварійних ситуаціях було виконано реверс вентиляторів з метою очищення повітря в шахті», - зазначається у повідомленні.

Ймовірною причиною пожежі стало  коротке замикання електропроводки.

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