Для мене основне імідж держави та Президента, – М.Цимбалюк

Львів. 13 травня. УНІАН. Глава держави зробить висновки за результатами роботи робочої групи, яка вивчатиме події, що мали місце 9 травня. Для мене надзвичайно важливо, щоб ми зберегли імідж нашої країни. Тому з честю прийму будь-яке рішення Президента України. Впевнений, що воно буде об’єктивним. Я завжди був людиною Президента України Віктора Федоровича Януковича, яку б посаду не обіймав.

На цьому наголосив голова Львівської ОДА М.Цимбалюк, повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Керівник області додав, що найголовніше зараз встановити провокаторів, які вчиняли неправомірні дії 9 травня: «Прикро, що імідж Львівщини потерпає від таких дій», - додав М. Цимбалюк.