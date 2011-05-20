На Львівщині в підпільному цеху шили спортивний одяг «Євро-2012»

Львів. 20 травня. УНІАН. На Львівщині викрили підпільний цех в якому виготовлявся спортивний одяг із незаконним використанням товарних знаків «Євро-2012» та «Найк».

Як повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, співробітники УДСБЕЗ під час проведення оперативно- профілактичного відпрацювання викрили цех, власником якого є 52-річний приватний підприємець, в якому він всупереч вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» методом термосублімації, з використанням спеціального високотехнічного обладнання, комп’ютерної техніки із інстальованим спеціальним програмним забезпеченням виготовляв спортивний одяг із незаконним використанням товарних знаків «Євро-2012» та "Найк".

Під час перевірки задокументовано факт реалізації партії футболок з незаконним використанням знаків на загальну суму понад 25 тис. грн. Також правоохоронці виявили спеціальне обладнання за допомогою якого проводилось незаконне нанесення логотипів. Вартість вилученого обладнання 40 тисяч гривень.

Загальна сума збитків становить понад 110 тис. грн.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ст. 229 і 176 КК України.