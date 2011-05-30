На Львівщині розпочалися Дні пам'яті Івана Франка

Львів. 30 травня. УНІАН. До 95-х роковин від дня смерті Івана Франка на Личаківському цвинтарі на могилі Каменяра 28 травня пройшла панахида.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, участь у панахиді та покладанні квітів взяв перший заступник голови Львівської ОДА Мирон Янків.

Нагадаємо, що на Львівщині розпочались Дні пам’яті Івана Франка. У межах Днів пам’яті з 28 травня по 5 червня в області відбудеться низка заходів. Зокрема, у Львівському літературно-меморіальному музеї ім. І. Франка 29 травня проходить День відкритих дверей, 1 червня о 15:00 в Музеї, до 115-річчя видання збірки, відбудеться презентація компакт-диска «Зів’яле листя» Івана Франка у виконанні народного артиста України С.Максимчука.