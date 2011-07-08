Янукович: Через корупцію бюджет не отримує близько 20 млрд. грн.

Львів. 8 липня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович наголошує, що докладе усіх зусиль, щоб антикорупційний закон в Україні виконувався. Про це Глава держави заявив на прес-конференції для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Я буду все робити, щоб цей закон діяв. Тут не повинно бути ні своїх, ні чужих. Повинен бути однаковий підхід до всіх», – підкреслив Президент. Глава держави нагадав, що з 1 липня діє новий закон про боротьбу з корупцією.

Віктор Янукович зазначив, що подолання проблеми корупції в Україні пов’язане і з реформою регуляторної політики держави. У цьому контексті Президент зауважив, що дозвільну систему вже скорочено на близько 90%. «Це дуже кардинальний підхід. Все це спрямоване на те, щоб сьогодні «відлучити» чиновника від підприємця, від громадянина, – сказав Віктор Янукович. – Держава втрачає від корупції, не отримує в бюджет близько 20 мільярдів гривень... Нам треба виводити з тіні економіку, заробітну плату».

«Питання корупції – це хвороба не тільки чиновників, це хвороба всього суспільства», – наголосив Глава держави. Відтак боротьба з корупцією, упевнений Віктор Янукович, має бути «справою всієї країни».