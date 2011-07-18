До Дня незалежності відбудеться масове сходження на Маківку
Запрошено команди з усієї області
Львів. 18 липня. УНІАН. 21 серпня 2011 року із села Грабовець Сколівського району розпочнеться масове сходження на гору Маківка за програмою ХХ спортивних ігор Львівщини та IV обласних ігор ветеранів спорту, присвячене 20-ій річниці Незалежності України.
Про це повідомила заступник начальника управління фізкультури і спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.
До участі у сходженні запрошено збірні команди усіх міст і районів області, а також представників депутатського корпусу, громадських та молодіжних організацій Львівщини.
Реєстрація команд - до 10.30 біля підніжжя г. Маківки (з с. Грабовець). Початок сходження – об 11.30.
Головний суддя змагань – Костянтин Лабарткава (м. Львів), головний секретар змагань – Роман Мазяк (м. Стрий).
Маківка – гора у Високому Бескиді, за 8 км на північ від Славська. Висота - 958 м. Місце запеклих боїв 29 квітня – 4 травня 1915 року легіону Українських Січових Стрільців з російськими військами генерала Альфтана, що мали чисельну перевагу.