Львів. 5 серпня. УНІАН. У Львівській області пасажирський потяг смертельно травмував чоловіка. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Інцидент стався 3 серпня на дільниці між станціями Красне - Задвір’я Львівської дирекції залізничних перевезень. Встановлено, що пасажирський поїзд смертельно травмував невідомого чоловіка. Тіло відвезли в морг однієї з районних лікарень Львівської області.

Ведеться слідство.