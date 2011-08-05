"Карпати" вийшли у плей-офф Ліги Європи

Київ. 5 серпня. УНІАН. Львівські "Карпати" впевнено перемогли ірландський "Сент-Патрікс" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, оформивши путівку у плей-офф раунд. Гра у Дубліні завершилась з рахунком 3:1 на користь львів'ян.

Гості активніше почали гру і відкрили рахунок на 22-й хвилині. Естонський легіонер "Карпат" Сергій Зеньов з близької відстані розстріляв ворота Роджерса.

Пропустивши м'яч, ірландці кинулися відіграватися і створили декілька небезпечних моментів біля воріт "Карпат". Однак Андрій Тлумак відбив кілька складних ударів, не дозволивши ірландцям зрівняти рахунок до перерви.

Однак ірландці все ж зуміли зрівняти рахунок. Після розіграшу кутового Делі прострілив, і Девід Макміллан розстріляв Тлумака.

Проте львів'яни швидко відновили статус-кво. Ігор Худоб'як остаточно зруйнував надії "атлетів" на вихід у наступне коло, пробивши у кут воріт.

На 83-й хвилині Ігор Ощипко відправив третій м'яч у ворота господарів. Міг Ігор оформити дубль, але Роджерс потягнув його підступний удар.

Уже в п'ятницю "Карпати" дізнаються свого суперника по плей-офф раунду Ліги Європи. Львів'яни будуть "несіяними".

Нагадаємо, що полтавська "Ворскла" перемогла лідера чемпіонату Ірландії "Слайго Роверс".

А в неділю "Карпатам" належить важкий матч у чемпіонаті України. Львів'яни гратимуть у Києві проти "Динамо".

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Дублін. Стадіон "Талла"

Головний арбітр: Овідіу Алін Гецеган (Румунія)

СЕНТ-ПАТРІКС (Дублін, Ірландія) - КАРПАТИ (Львів, Україна) - 1:3

Сент-Патрікс: Роджерс, Пендер, І. Мак-Міллан (Кенна 69), Шортхолл, Бермінгем, Малкемі, Макфаул, Дойл (Норт 61), Д. Мак-Міллан, Каванаг, Бредлі (Дейлі 23)

Карпати: Тлумак, Федецький, Мілошевіч, Борха, Ощипко, Худоб’як, Ткачук, Мартинюк, Кополовець (Воронков 55), Зеньов (Пачеко 68), Лукас (Крістобаль 76)

0:1 Сергій Зеньов, 22

1:1 Іван Мак-Міллан, 57

1:2 Ігор Худоб'як, 64

1:3 Ігор Ощипко, 83

Попередження: МакФаул 37 - Зеньов 31, Мілошевіч 54, Федецький 87

ТСН



