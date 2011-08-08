Львів. 8 серпня. УНІАН. У Львівській області розподілено субвенцію на виплату державної соціальної допомоги. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України, Львівській області передбачено 763,1 тис. грн.

Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації "Про додатковий розподіл субвенції" від 3серпня 2011 року №787/0/5-11 проведено розподіл вищезазначеної субвенції між місцевими бюджетами Львівської області.