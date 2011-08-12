Цимбалюк ознайомився із ходом жнив в Самбірському районі

Львів. 12 серпня. УНІАН. У рамках робочої поїздки в Самбірський район, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк ознайомився із ходом жнив у селищі Гординя. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА оглянув хід збирання урожаю озимої пшениці, яке здійснює ТзОВ Агро ЛВ «Лімітед» на орендованих землях с. Гординя Михайло Цимбалюк поцікавився в аграріїв прогнозами збору врожаю та планами посіву озимих культур на наступний рік.

На сьогодні агрофірмою вже зібрано та обмолочено половину врожаю з площі 800 га з врожайністю 50 ц/га. Для обробітку даних земель залучено 38 працюючих, 10 комбайнів, 15 вантажних автомобілів, 8 тракторів.