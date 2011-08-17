Львівщина презентує у Києві міжнародні інноваційні проекти

Львів. 17 серпня. УНІАН. 16 серпня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистій церемонії офіційного відкриття загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна-2011», присвяченої 20-ій річниці Незалежності України, яка відбулася під головуванням прем‘єр-міністра України Миколи Азарова.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на території «Експоцентру України» розміщені галузеві експозиції міністерств, відомств, регіональні експозиції 22 областей України та Автономної Республіки Крим.

На виставковій акції «Барвиста Україна-2011» Львівська область презентує міжнародні інноваційні проекти, реалізовані в освітніх закладах, в фермерських господарствах Львівщини, автомобільний кран нового покоління з дистанційним управлінням робочими операціями, кращі студентські роботи Львівської Академії мистецтв, шкільний автобус від ВАТ «Стрий-АВТО», майстер-клас від народних майстринь по створенню ляльки-мотанки, рекламне видання «Львівщина – туризм та курорти», ілюстроване фотосвітлинами Василя Пилип`юка тощо.

Також Львівщина презентуватиме концертну програму Академічного інструментального ансамблю «Високий замок» Львівської обласної філармонії.

Нагадаємо, виставкова акція «Барвиста Україна» проходитиме 16-19 серпня 2011 року на території «Експоцентру України» у місті Києві.

Мета заходу – демонстрація технічної, інноваційної та інвестиційної політики в різних галузях економіки регіонів, презентація кращих науково-технічних розробок, техніки і технологій, конкурентноспроможної продукції, експортних можливостей вітчизняних підприємств задля виходу на нові ринки тощо.